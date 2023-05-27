Anadolu Efes yüzledi. Seride öne geçti

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali ilk maçında Darüşşafaka'yı konuk etti.

Anadolu Efes yüzledi. Seride öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 104-94 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İlk 4 dakikada 12 sayı bularak mücadeleye başlayan Anadolu Efes, Beaubois'nın performansıyla oyunda üstünlüğü ele geçirdi. İlk çeyreği ev sahibi ekip 27-18 önde bitirdi. Sonrasında ikinci çeyrekte üstünlüğün adı bozulmadı ve Anadolu Efes, 58-50'lik skorla ilk yarıyı üstün kapattı.

İkinci yarıya 5 sayıyla başlayan Anadolu Efes, kısa sürede farkı yükseltti. Boyalı alanda etkili olan lacivert-beyazlılar, 24. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 72-59. Darüşşafaka son bölümdeki çabasıyla farkı eritse de Anadolu Efes üçüncü çeyreği 79-72 önde tamamladı.

Son çeyrekte farkı 5 sayıya (81-76) indirmeyi başaran Darüşşafaka karşısında Anadolu Efes kısa sürede toparlanarak bulduğu sayılarla farkı yeniden 10 sayıya yükseltti (86-76). Anadolu Efes, Darüşşafaka'nın hücumlardan boş dönmesini Beaubois'nın peş peşe gelen basketleriyle değerlendirerek oyuna bir kez daha ağırlığını koyan lacivert-beyazlılar, 37. dakikada üç haneli sayılara ulaştı (100-88). Ev sahibi ekip karşılaşmayı 104-94 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Çağlar Özkan

Anadolu Efes: Larkin 9, Beaubois 26, Bryant 7, Clyburn 18, Zizic 7, Furkan Haltalı 7, Egehan Arna 3, Buğrahan Tuncer 8, Micic 19 Erten Gazi, Doğuş Balbay

Darüşşafaka Lassa: Doğuş Özdemiroğlu 22, Starks 19, McCullough 10, Ercan Osmani 2, Olaseni 6, Eray Büyükcangaz, Can Korkmaz 22, Canberk Kuş 4, Yeboah 9, Hakan Sayılı, White, Kılıçarslan Şenkaya

1. Periyot: 27-18

Devre: 58-50

3. Periyot: 79-72

Beş faulle çıkan: 38.53 Bryant (Anadolu Efes)

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