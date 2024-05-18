Galatasaray aynı hataya düşmedi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Daha önceki bir Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılan idmanda ilk 11'in sosyal medyaya sızması dolayısıyla bu sefer kapılarını ziyaretçilerine kapatan Galatasaray RAMS Park'ta oynanacak olan kritik derbi öncesi hazırlıklarını sonlandırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pasla devam eden antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, maç için kampa girdi.