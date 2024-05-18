Galatasaray aynı hataya düşmedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray aynı hataya düşmedi
Galatasaray Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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Daha önceki bir Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılan idmanda ilk 11'in sosyal medyaya sızması dolayısıyla bu sefer kapılarını ziyaretçilerine kapatan Galatasaray RAMS Park'ta oynanacak olan kritik derbi öncesi hazırlıklarını sonlandırdı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

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İki grup halinde 8'e 2 pasla devam eden antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

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Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, maç için kampa girdi.

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