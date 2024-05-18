Martı kovalayan penguen izleyenleri güldürdü

Penguenin yaşam alanlarına gelen bir martıyla kurduğu eğlenceli oyun, çevrede bulunanları kahkahaya boğdu. Görüntülerde, martının penguenden uçarak kaçmaya çalışması ve penguenin de arkasından yüzerek gitmesi görüldü.

Martıyla penguen arasında yaşanan bu ısrarlı oyun, çevrede bulunanların ilgisini çekti ve kahkahalarla izlendi. Penguenin sakin ve sevimli tavırlarıyla martıyı yakalamaya çalışması, ortaya komik bir manzara çıkardı. Martının her defasında uçarak kaçmaya çalışması ve penguenin de peşinden yüzerek gitmesi izleyenleri güldürdü.