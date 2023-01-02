Efes ABDli oyuncusunu gönderdi

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Isaiah Taylor'ın sözleşmesinin sonlandırıldığı ifade edilerek kendisine teşekkür edildi.
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 11 karşılaşmada 10.20 dakika ortalama süre alan ABD'li oyun kurucu, 2.6 sayı, 0.5 ribaunt ve 0.5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
Isaiah Taylor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Tofaş'a karşı forma giyip, ligde oynadığı tek maçta 17 dakika süre alıp 7 sayı, 1 ribauntluk performans gösterdi.
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