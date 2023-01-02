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Efes ABDli oyuncusunu gönderdi

Anadolu Efes, ABD'li oyuncusu Isaiah Taylor ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 15:27
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Anadolu Efes'te ayrılık: Isaiah Taylor gönderildi

Efes ABDli oyuncusunu gönderdi
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Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Isaiah Taylor'ın sözleşmesinin sonlandırıldığı ifade edilerek kendisine teşekkür edildi.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 11 karşılaşmada 10.20 dakika ortalama süre alan ABD'li oyun kurucu, 2.6 sayı, 0.5 ribaunt ve 0.5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Isaiah Taylor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Tofaş'a karşı forma giyip, ligde oynadığı tek maçta 17 dakika süre alıp 7 sayı, 1 ribauntluk performans gösterdi.

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