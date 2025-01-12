Anadolu Gençlik Derneği'nden İstanbul’da İsrail'e karşı Filistin protestosu

Düzenleme: Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını İstanbul'da protesto etti.

Beşiktaş Levent'teki Başkonsolosluk binası önünde toplanan grup, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak "soykırım" nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

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AGD üyeleri, "Aksa tufanına tam destek", "Zalime karşı dur, mazluma yardım et" yazılı dövizler taşıyarak, "Katil İsrail", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Vur vur Hamas vur" şeklinde sloganlar attı.

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İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu, burada yaptığı açıklamada, Filistin halkının ve Gazze'nin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

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Yaroğlu, Filistin'deki "soykırımın ve katliamların" 1,5 yıldır sürdüğünü hatırlatarak, Gazze halkının geçen kışı çadırlarda geçirdiğini ve soğuk kış şartlarında çocuklarını direniş ruhuyla yetiştirdiğini ifade etti.

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Sözde İslam ülkelerinin ateşkes sağlayamadığını belirten Yaroğlu, Gazze halkının bu soğuk şartlarda yaşamaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca, Filistin topraklarında 80 yıldır süregelen işgalin altını çizdi.

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Gazze halkının şerefli bir halk olduğunu vurgulayan Yaroğlu, "Gazze halkı, bütün ümmet-i Muhammed adına orada direniş gösteriyor. Biz de onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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Açıklamanın ardından grup üyeleri dua ederek teheccüd namazı kıldı.

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