Anadolu Gençlik Derneği'nden İstanbul’da İsrail'e karşı Filistin protestosu

Beşiktaş Levent'teki Başkonsolosluk binası önünde toplanan grup, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak "soykırım" nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

AGD üyeleri, "Aksa tufanına tam destek", "Zalime karşı dur, mazluma yardım et" yazılı dövizler taşıyarak, "Katil İsrail", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Vur vur Hamas vur" şeklinde sloganlar attı.

İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu, burada yaptığı açıklamada, Filistin halkının ve Gazze'nin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Yaroğlu, Filistin'deki "soykırımın ve katliamların" 1,5 yıldır sürdüğünü hatırlatarak, Gazze halkının geçen kışı çadırlarda geçirdiğini ve soğuk kış şartlarında çocuklarını direniş ruhuyla yetiştirdiğini ifade etti.

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Sözde İslam ülkelerinin ateşkes sağlayamadığını belirten Yaroğlu, Gazze halkının bu soğuk şartlarda yaşamaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca, Filistin topraklarında 80 yıldır süregelen işgalin altını çizdi.

Gazze halkının şerefli bir halk olduğunu vurgulayan Yaroğlu, "Gazze halkı, bütün ümmet-i Muhammed adına orada direniş gösteriyor. Biz de onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından grup üyeleri dua ederek teheccüd namazı kıldı.

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