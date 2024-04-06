Anadolu Otoyolunda 5 araç birbirine girdi. 3 yaralı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişindeki Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü üzerinde meydana gelen olayda, Ankara yönüne seyir haline giden 3 otomobil ile Karayolları aracı ve TIR, birbirine girdi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazadan sonra bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza sebebiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması sırasında ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.