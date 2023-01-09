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Otoyolda tanker alev aldı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde alevlere teslim olan tanker itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi ise anbean kaydedildi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 12:24
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Anadolu Otoyolu’nda tanker alev aldı

Otoyolda tanker alev aldı
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İHA

Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişinde gece saatlerinde meydana gelen yangında, tanker alevlere teslim oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Tankerden geriye demir yığınları kalırken o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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