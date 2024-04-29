Tırnağı kesilen kedinin dramatikliği güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Tırnağı kesilen kedinin dramatikliği güldürdü
Sahibi tarafından tırnağı kesilen bir tekir kedinin, dramatik bir şekilde miyavlaması izleyenleri kahkahaya boğdu.

Tırnak kesme işlemi sırasında yaşadığı dramatik tepkiyle dikkat çeken kedinin videosu, izleyenleri kahkahaya boğdu. Sahibinin işlem sırasında nazik olmasına rağmen kedinin çıkardığı ses, sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Kedisinin tırnağını keserken video çeken kadın, kedisi için "Kırılgan bir melek" dediği sırada kedisi dramatik bir ses çıkardı. Kedisinin tepkisi üzerine kadın "Bu acımadı, dramatik oluyorsun." dedi. Kedisi ve sahibi arasında geçen bu diyalog kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek viral oldu.

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