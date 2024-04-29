Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Konyaspor, Fahrudin Omerovic'in ayrılması sonrası teknik direktörlük koltuğuna Ali Çamdalı'nı getirdiğini açıkladı.

Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırma kararı alan Konyaspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sportif direktör Ali Çamdalı takımın başına getirildi.

İşte Konyaspor'dan yapılan açıklama;

''Efsane kaptanımız, yeni hocamızdır.

Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, Teknik Direktörümüz oldu.

Ali Çamdalı’ya yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.''

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