Tatlıcı ustanın videosu akıllara Hindistan sokak lezzetlerini getirdi

Sosyal medyada viral olan bir video, tatlı yapımındaki ustalığıyla dikkat çeken bir ustanın şovunu konu edindi. Ancak, video aynı zamanda ustanın hijyen kurallarını göz ardı ederek çalışmasını da gözler önüne serdi.

Görüntülerde, tatlı yapan ustanın, Hindistan sokak lezzetlerine benzer bir tarzda tatlı hazırladığı görülüyor. Usta, hamuru açma ve şekillendirme sırasında gösterdiği ustalıkla izleyenleri etkilerken, aynı zamanda hijyen kurallarına aldırış etmeden çalışması da eleştirilere neden oldu.