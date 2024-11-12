Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza. 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Kaza, otoyolun Hendek geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Ankara istikametinde kaza sebebi ile uzun araç kuyrukları oluştu.
Bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü.
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Kaza ile alakalı inceleme başlatıldı.