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Düzce'de sis sürücüleri olumsuz etkiliyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yer yer sis etkisini gösteriyor.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:38
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor

Düzce'de sis sürücüleri olumsuz etkiliyor
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Otoyolun Hatıplar, Beyköy, Bataklıçiftlik, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Otoyol ve kentin bazı kesimlerinde etkili olan sis dronla görüntülendi.

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