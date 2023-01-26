﻿Düzce'de sis sürücüleri olumsuz etkiliyor

Otoyolun Hatıplar, Beyköy, Bataklıçiftlik, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Otoyol ve kentin bazı kesimlerinde etkili olan sis dronla görüntülendi.