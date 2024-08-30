Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili olurken, yağışların İstanbul'da yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda sağanak yağış öğle saatlerinde başladı ve sonrasında etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ara yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.

Yağış Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülenirken, yağışların İstanbul'da yarına kadar sürmesi bekleniyor.

"HER AN BEKLENMEDİK YAĞMURLARLA KARŞILAŞIYORUZ"

Dışarı tedbirli bir şekilde çıkan Mehmet Mendi, "Son dönemlerde hava durumlarında oldukça farklı durumlar oluyor. Her an beklenmedik yağmurlarla karşılaşıyoruz. İnsanlarımızın bu yağmurlara hazırlıklı olması gerekiyor. Yağmur deyince sudur. Umarız bu yağmurlar halkımıza zarar vermeden su ihtiyacımızı temin eder" dedi.

aw277673-04.jpg

"ŞEMSİYE ALIP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Yağmura tedbirsiz yakalanan Bilal Uslu, "Marmaray'dan indim Gebze'den geliyorum yağmur yoktu. Burada yağmur var. Şemsiyemiz yoktu. Şimdi bakacağız şemsiye alıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

aw277673-03.jpg

aw277673-02.jpg

aw277673-01.jpg

Son Haberler
Yağmur bulutları böyle geldi
Yağmur bulutları böyle geldi
Otomotivde AB Yeşil Mutabak hedefi
Otomotivde AB Yeşil Mutabak hedefi
Masa tenisinde elendik
Masa tenisinde elendik
Akaryakıtta tabelalar değişti. İşte yeni fiyatlar
Akaryakıtta tabelalar değişti
Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti seferleriyle ilgili yeni gelişme
Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti seferleriyle ilgili yeni gelişme