Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda sağanak yağış öğle saatlerinde başladı ve sonrasında etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ara yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.

Yağış Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülenirken, yağışların İstanbul'da yarına kadar sürmesi bekleniyor.

"HER AN BEKLENMEDİK YAĞMURLARLA KARŞILAŞIYORUZ"

Dışarı tedbirli bir şekilde çıkan Mehmet Mendi, "Son dönemlerde hava durumlarında oldukça farklı durumlar oluyor. Her an beklenmedik yağmurlarla karşılaşıyoruz. İnsanlarımızın bu yağmurlara hazırlıklı olması gerekiyor. Yağmur deyince sudur. Umarız bu yağmurlar halkımıza zarar vermeden su ihtiyacımızı temin eder" dedi.

"ŞEMSİYE ALIP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Yağmura tedbirsiz yakalanan Bilal Uslu, "Marmaray'dan indim Gebze'den geliyorum yağmur yoktu. Burada yağmur var. Şemsiyemiz yoktu. Şimdi bakacağız şemsiye alıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.