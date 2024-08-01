Anavarza Antik Kenti'nde çalışmalar başladı

Vali Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, antik kentte düzenlenen etkinlikte kazı başkanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Erhan'dan bilgi aldılar.

Vali Köşger, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadim medeniyetlerin kurulduğu topraklarda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Çukurova'nın dünyanın en verimli ovalarından biri olduğunu vurgulayan Köşger, "Bu verimliliğe uygun olarak bu topraklarda medeniyetlerin olmaması düşünülemez. Anavarza, tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olmuştur ve yakın zamana kadar burada yaşam devam etmiştir. Anadolu olmadan insanlık tarihi yazılamaz; Anadolu’daki medeniyetler incelenmeden insanlık tarihini değerlendirmek eksik kalır. Anavarza da bu tarihin önemli bir parçasıdır. Burada yapılacak kazılar, insanlık tarihine ışık tutacaktır. Tarihi kazılar zorlu süreçlerdir; iğneyle kuyu kazmak gibidir. Ancak elde edilecek bulgular son derece kıymetli olacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Anavarza’nın dünya kültür mirasının en önemli parçalarından biri olduğunu belirterek, yapılacak çalışmalara her türlü destek vereceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından, kazı alanında yeni sezon çalışmalarına başlandı.