Anayasa Mahkemesi 62. yaşında

Yarınki etkinliklerde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve heyeti önce Anıtkabir’i ziyaret edecekler. Ardından, Yüce Divan Salonu’nda Mahkemenin 62. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni gerçekleştirilecek ve Yüksek Mahkeme üyeliğine yeni seçilen Ömer Çınar yemin edecek.

Mahkemenin Kuruluş Süreci: 1961 Anayasası’na göre kurulan Yüksek Mahkeme’nin temelleri, Anayasa’nın 145-152. maddeleriyle atıldı. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 22 Nisan 1962’de kabul edildi ve 25 Nisan 1962’de yürürlüğe girdi. Anayasa Mahkemesi, siyasi parti kapatma davaları, Yüce Divan yargılamaları ve norm denetimi başvurularının yanı sıra bireysel başvuruları da değerlendiriyor.

Son 12 Yılda Bireysel Başvurular: 23 Eylül 2012’de başlatılan bireysel başvuru hakkı, AİHM’deki ihlal davalarını azaltma amacı taşıyor ve birçok kişi için umut kaynağı oldu. 23 Eylül 2012’den 22 Nisan 2024’e kadar Yüksek Mahkemeye toplam 604 bin 373 bireysel başvuru yapıldı. Bunlardan 501 bin 810’u sonuçlandırıldı ve 73 bin 346 dosyada ihlal kararı verildi. Halen 102 bin 563 başvuru incelenmeyi bekliyor.

Norm Denetimi İstatistikleri: 2012 ile 2023 arasında Anayasa Mahkemesine yapılan toplam 1815 başvurudan 411’i iptal davası, 1404’ü itiraz başvurusuydu. Mahkeme, 1811 başvuruyu karara bağladı. 2023 yılında, 88 iptal davasından 62’sinde iptal, 24’ünde ret ve 2’sinde birleştirme kararı verildi. Ayrıca, 141 itiraz başvurusundan 42’si iptal, 76’sı ret ve 23’ü birleştirme kararı ile sonuçlandı.