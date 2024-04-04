AYM İçişleri Bakanlığı’nın kayyum atama yetkisini iptal etti

Kaynak: BirGün
AYM İçişleri Bakanlığı’nın kayyum atama yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı’nın derneklere kayyum atama ve faaliyetlerini durdurma yetkisini Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından, İçişleri Bakanı'nın derneklere kayyum atama ve faaliyetini durdurma yetkisi iptal edildi. Resmi Gazete’de bugün yayınlanan karara göre, İçişleri Bakanı'nın derneklerin organlarını geçici olarak görevden alma, derneği faaliyetten alıkoyma ve derneğin yönetimine kayyum atama yetkilerini "dernek kurma özgürlüğüne aykırı" olduğu gerekçesiyle iptal etti.

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2020 yılında kabul edilen, derneklerin yönetim kurullarının İçişleri Bakanı tarafından görevden alınıp kayyum atanmasına izin veren hükmü inceleyen AYM, "Dolayısıyla kuralla, derneğin görevden uzaklaştırılan organlarının ve bu organlarının üyelerinin yerine valinin talebi üzerine sulh hukuk mahkemesi kararıyla atama yapılması suretiyle dernek kurma özgürlüğüne getirilen sınırlamanın zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı söylenemez" ifadeleriyle hükmün Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

Söz konusu karar, AYM’de oy çokluğuyla alınırken kararın 9 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

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