"Anayasadan Türklüğü çıkaracağız" diyen AKP'li Turkcell'in yönetimine atandı

Editör: Ersoy ÖZDEM

Yönetim Kurulu’nda değişikliğe giden Turkcell’de eski AKP’li Ayşenur Bahçekapılı Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı ve AKP'li eski vekil Ayşe Nur Bahçekapılı ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Bülent Aksu'nun yerine seçildi. Aksu ise şirketin genel müdürü olarak atandı.

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Şenol Kazancı'nın seçilmesine,

Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Bülent Aksu'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Sn. Ayşe Nur Bahçekapılı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve,

Şirketimiz Genel Müdürü olarak Sn. Bülent Aksu'nun atanmasına karar vermiştir."

"ANAYASADAN TÜRKLÜĞÜ KALDIRACAĞIZ"

Başdanışmanlık görevine atanan Ayşenur Bahçekapılı, AKP Grup Başkanvekili olduğu 2009 yılında, Taraf Gazetesi'nden Neşe Düzel'e yaptığı açıklamalarda, açılımın başarısının Anayasa'daki 'Türklük' tanımının kaldırılmasına bağlı olduğunu ifade etmişti.

Bahçekapılı, “Vatandaşlık tanımı da değiştirilecek. Herkes kendi etnik kökenini ifade edebilecek ve üst kimlik olarak 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım' diyecek.” açıklamalarının ardından Neşe Düzel’in “Yani Vatandaşlıktaki 'Türklük' tanımı kalkacak öyle mi?” sorusuna ”Tabii. Yoksa demokratikleşmeyi yapamazsınız“ diye karşılık vermişti.

"Anayasadan Türklüğü kaldıracağız" diyen isim Erdoğan'a danışman oldu!