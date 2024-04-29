İnekler gitar çalan müzisyeni yalnız bırakmadı

İnek sürüsüne gitar çalan bir müzisyen, beklenmedik bir ilgiyle karşılaştı. Gösterisini yapmak için doğanın ortasına yerleşen müzisyen, çaldığı melodilerle çevredeki ineklerin dikkatini çekti. Meraklı bakışlarla müzisyeni izleyen inekler, seslerin kaynağını anlamaya çalıştı. Bazıları yaklaşarak müzisyeni kokladı, bazıları ise hayretle izledi. İneklerin bu ilgisi, müzisyenin performansını daha da renklendirdi. Bu olağanüstü anlar, müzik ve doğa severlerin ilgisini çekti ve sosyal medyada paylaşılarak geniş kitlelere ulaştı.