Çorum’da köylüler yağmur duasına çıktı

Kaynak: İHA
Çorum’da köylüler yağmur duasına çıktı
Çorum'un Alaca ilçesinde mevsimsel yağışların istenilen seviyede olmaması nedeniyle dört köyde yağmur duası yapıldı.

Boğaziçi (Hışır), Evci, Kızkaraca ve Kuyluş köylerinde öğle namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, kuraklığın sona ermesi ve bereketli bir yıl geçirmek için dua etti.

Yağmur duasına katılan Boğaziçi (Hışır) köyü muhtarı Sinan Özdemir, kuraklığın tarlaları susuz bıraktığını ve Koçhisar Barajı'ndaki su seviyesinin de düştüğünü ifade etti. Muhtar Özdemir, "Bu yıl baraj sulama sisteminde sorun yok deniyor ancak gelecek yıl için Koçhisar Barajı'nda alarm çanları çalıyor" dedi.

Köy halkının talepleri üzerine yağmur duasına çıkmaya karar verdiklerini belirten Özdemir, "Öğle namazı sonrası hep birlikte Allah'a el açıp dua ettik. Yağmur duamıza destek veren köy halkına ve iştirak edenlere şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Dua sonrası imece usulüyle hazırlanan yemekler de vatandaşlara ikram edildi.

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