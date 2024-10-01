'Anayasayı tanımayan Cumhurbaşkanı için ayağa kalkmayız'. Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a sert tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2 aylık aradan sonra yasama çalışmalarına başladı. 28. dönem 3. yasama yılının açılış töreni gerçekleştirildi.

Oturum başlamadan önce CHP Meclis Grup yönetimi milletvekillerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkılmasını istediği bir mesaj iletti.

CHP Grubundan 16 milletvekili, Erdoğan salona girdiğinde Genel Kurul’a girmeyerek kuliste bekledi. CHP Grubu, Erdoğan kürsüye gelirken ayağa kalktı fakat alkışlamadı.

Konuya ilişkin Özgür Özel, "Normalleşme adımlarının ne partime zararı var, ne ülkeme zararı var" ifadelerini kullandı.

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘ayağa kalkma’ olayına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklenen Kılıçdaroğlu, “Biz CHP’liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız; yoksulluğa mahkum edilen emekliler için, yatağa aç giren çocuklar için ayağa kalkarız!” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, “Bizim geleneğimizde devlet kurmak ve devlete sahip çıkmak vardır!

Devlet tehlikede ise, kurtarmak yine en başta Cumhuriyet Halk Partisi’nin görevidir.

Her mikrofon gördüğünde Partimize ve muhalefete hakaret eden Zat anlamalıdır ki,

Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır. Yeminini “namusu ve şerefi” üzerine gerçekleştirmiştir.

Fakat yeminine sadık kalmamış, toplumun kutsal değerleri ile adeta dalga geçmiştir. Bugün ortada ne tarafsız bir cumhurbaşkanı görebiliyoruz ne de yeminine sadık birisi!

CHP, onun yaptığı hukuksuzlukların noteri değildir ve olmayacaktır da!

"BİZ ANAYASAYI TANIMAYANLARA SAYGI DUYMAYIZ"

Biz, anayasayı tanımayanlara, Meclis’in meşruiyetine gölge düşürenlere saygı duymayız…

Biz CHP’liler, yalnızca halk için ayağa kalkarız; yoksulluğa mahkum edilen emekliler için, yatağa aç giren çocuklar için ayağa kalkarız!

Hakları gasp edilen KHK’lılar için, cezaevinde iradesine ipotek konulan Hatay halkı için ayağa kalkarız!

Milletten çalınan 128 milyar doların hesabını sormak için,

Yine milleti soyan 5’li çeteye dur demek için ayağa kalkarız.

Halka, Anayasaya, rejime saygısı olmayan kimse bizden saygı beklemesin!

Bugün, yurtsever ve milletperver duruşlarıyla Partimizi gururlandıran bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum.

Unutulmasın ki hiç bir yurttaşımızın Erdoğan ve Saray rejimini meşrulaştırma hakkı ve hukuku yoktur! Ancak mücadele etme sorumluluğu vardır!” ifadeleri kullanıldı.