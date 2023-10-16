Ancelotti Arda Güler'i ağlattı. Gözü yaşlı bir şekilde annesini aradı

Real Madrid'te sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler'le Ancelotti bir görüşme yaptı. Arda bu görüşmeyi annesine anlattı.

Ancelotti Arda Güler'i ağlattı. Gözü yaşlı bir şekilde annesini aradı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, iki kez sakatlandı ve bu nedenle de henüz lig maçlarında forma giyemedi.

İyileşen ve takımlara çalışmalara başlayan genç futbolcuyla teknik direktör Ancelotti'nin bir görüşme yaptığı belirtildi.

Fotospor'daki habere göre Arda, hocasına ilk maçına çıkmak için kısa sürede tamamıyla hazır olacağı sözünü verdi.

Defensa Central’in haberine göre Arda Güler, Ancelotti ile ile olan görüşmesini annesine anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Ancelotti'nin kendisine olan güveninden etkilediğini belirten Güler, “Bernabéu'da ilk maçıma çıkacağım anı iple çekiyorum. Bu benim en büyük hayalim" dedi.

Haberde Ancelotti’nin Arda’yı fiziksel durumuna göre Sevilla, Barcelona ya da Braga maçlarından birini sahaya süreceği aktarıldı.

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