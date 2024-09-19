Ancelotti, Real Madrid’deki hücum sorununa çözümü böyle buldu

Geçen sezon oynadığı inanılmaz hücum oyunuyla La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Real Madrid, Mbappe transferine rağmen hücumdaki tutuk oyunu ile dikkat çekiyor. Hücumdaki tutuk oyununun en önemli nedeninin orta sahadaki sakatlıklar ve futbolu bırakan Toni Kroos’un bir alternatifinin bulunamaması olarak değerlendiriliyor.

Son olarak Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’ı 3-1 mağlup eden İspanyol devinde Teknik Direktör Ancelotti takımın oyun sisteminde farklı arayışlara gitmeye çalışıyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre İtalyan teknik adam dizilişte değişikliğe giderek soruna çözüm üretmeyi amaçlıyor. Ancelotti’nin önümüzdeki maçlarda takımı 4-4-2 dizilişi ile takımı sahaya sürebileceği öğrenildi.

Bu durumda forvette Mbappe ile Vinicius JR’un birlikte oynaması beklenirken sağ kanatta oynayan Rodrygo’nun kesilebileceği öğrenildi.

ORTA SAHADA DURUM BELİRSİZ

Ancelotti’nin söz konusu dizilişi tercih etmesi durumunda güçlü ve savunmaya yardımcı olabilecek orta saha oyuncularına ihtiyacı olacak. Ancak bu ihtiyacı giderebilecek 2 oyuncu olan Camavinga ve Tchouameni’nin sakatlıkları İtalyan hocayı kara kara düşündürüyor. Tecrübeli teknik adamın İngiliz yıldız Bellingam’ın arkasında hangi oyuncuları oynatabileceği büyük oranda sakatlıkların durumuna göre şekillenecek. Öte yandan Ancelotti’nin takımdaki en iyi hücumculardan biri olan Bellingham’dan savunmaya da yardım etmesini istemesi olası olarak görülüyor.

ARDA VE ENDRİCK’E ÖVGÜ

İspanyol basınında çıkan haberlerde takımın iki genç yıldızı Arda Güler ve Brezilyalı Endirck’e özel parantez açıldı. Teknik ekibin Stuttgart maçı sonrası yaptığı analizde iki genç oyuncunun performansından övgü ile bahsedilirken sezon başı Arda ve Endrick ile ilgili duyulan şüphelerin ortadan kalktığının altı çizildi. İki oyuncunun yakın gelecekte takıma daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.