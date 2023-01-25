Android 14 için kritik karar. O destek kaldırılıyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google, dışarıdan yüklemeler konusunda Android kullanıcılarına geniş bir destek sunuyor. Bu bağlamda birçok kullanıcı, mağazada bulunmayan veya kaldırılan eski uygulamalara APK’ler üzerinden erişebiliyor.

Ancak bu durum Android 14 ile ortadan kalkabilir. 9to5Google tarafından tespit edilen bir kod değişikliğine göre, Android ekosisteminde yer alan eski uygulamalara daha katı önlemler getirilecek.

DESTEK SONA ERİYOR

Bildirilenlere göre Android 14, API gereksinimlerini daha sıkı hale getirerek eski uygulamaların cihazlara yüklenmesini tamamen engelleyecek. Böylece yazılım devi, kötü amaçlı yazılım tehditlerini azaltmayı vemağazada bulunan uygulamaların geliştiriciler tarafından güncel tutulmasını hedefliyor.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Google, mağazada listelenecek yeni uygulamaların en az Android 12 sürümüne destek sunmasını gerektiren ek kurallar getirdi. Ancak bu kurallar yalnızca Google Play Store'a yönelik uygulamaları kapsıyordu. Android 14'te ise, uygulama mağazasından ziyade sistem tabanlı bir sınırlama getirilmiş olacak.

UYGULAMALAR ENGELLENECEK

Başlangıç olarak Android 14, özellikle Android'in eski sürümlerini hedef alan uygulamaları engelleyecek. Google zaman içinde Android Marshmallow eşiğini yükseltecek ve her yeni Android güncellemesinde gereklilikleri arttıracak. Böylece eski uygulamarın APK üzerinden yüklenmesi de tarih olacak.