Google’dan müze ve sergileri ayağınıza getirecek uygulama

Geçtiğimiz yıl iOS ve Android için yayınlanan Arts&Culture uygulamasındaki önemli bir güncellemeyi duyuran Google, dünya çapında yüzlerce müzede telefonunuz aracılığıyla sanal bir gezinti yapmanızı sağlıyor.

Webrazzi’de yer alan bilgilere göre, Arts&Culture'ın yeni sürümü, Google Cultural Institute'ün son beş yıldır dünya çapında binden fazla kültür-sanat kuruluşuyla birlikte yaptığı çalışmanın bir ürünü. 70 ülkeyi kapsayan çalışmayla, uygulamaya eklenen yeni araçlar müzelerde sergilenen iş ve eserleri keşfetmenizi kolaylaştırıyor.

Yeni uygulamayla henüz 20 farklı lokasyonda Google Cardboard (ya da benzeri bir ürünle) 360 derece turlayabiliyorsunuz. Bu turunuz sırasında size, müze gezilerinde talebe göre aldığınız cihazların akıllı bir sürümü gibi, bir de sesli asistan eşlik ediyor.

Google Türkiye ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımda, “Sergi ve müze gezmeye zaman bulamayanlar için link bıraktım.” İfadeleri yer alıyor.

İşte o paylaşım: