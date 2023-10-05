Android 14 Yayınlandı. İşte Yeni Özellikler

Android 14, kendinizi ifade etmenize, kontrolü elinize almanıza ve güvende kalmanıza yardımcı olan yeni ve geliştirilmiş özellikler sunuyor. İşte Android 14 ile gelecek yenilikler.

Kilit Ekranınızı Kişiselleştirin

Android 14, telefonunuzu kişisel tercihlerinize göre uyarlamanın daha fazla yolunu sunuyor. Duvar kağıtları arasında kolayca geçiş yapabilir, özel kilit ekranı kısayolları ayarlayabilir ve tarzınıza en uygun yazı tipleri, widget’lar, renkler ve biçimler için bir dizi yeni kilit ekranı şablonu arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, yapay zeka tarafından oluşturulan metinden görüntüye yayılma modellerini kullanarak kendi benzersiz duvar kağıtlarınızı oluşturabilir veya tek renkli bir tema ile gözleri yormayan bir telefon estetiği tercih edebilirsiniz.

Fotoğraf ve Kamera Kalitenizi Artırın

Android 14, fotoğraf ve kamera kalitenizi iyileştirmeye yardımcı oluyor. Android 13’ün yüksek dinamik aralık (HDR) video desteğini temel alan Android 14, Ultra HDR ile HDR görüntüleri destekliyor. Ultra HDR, canlı renkler, daha parlak vurgular ve daha koyu gölgeler ortaya çıkararak fotoğraflarınızın en iyi şekilde görünmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, günümüz telefonlarının çoğunda bulunan harika HDR ekranlar sayesinde Ultra HDR, görüntünün orijinal kalitesini değiştirmeden yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekiyor ve görüntülüyor.

İşte Android 14 ile ilgili bazı önemli noktalar:

Android 14, sağlığınız, güvenliğiniz ve verileriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar. Health Connect uygulaması ile tüm sağlık ve fitness verilerinizi tek bir yerde depolayabilir, şifreleyebilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, uygulamaların konumunuz gibi bilgilerinizi nasıl kullandığını ve paylaştığını görebilir ve izinlerinizi yönetebilirsiniz. Android 14 ayrıca PIN güvenliğini artırır ve altı basamaklı bir PIN belirlemenizi teşvik eder.

Android 14, az gören ve işitme güçlüğü çeken kullanıcılar için daha fazla erişilebilirlik özelliği sunar. Geliştirilmiş büyüteç, yazı tipi boyutu Hızlı Ayarlar kutucuğu, işitme cihazı kurulum akışı ve flash bildirimleri gibi özelliklerle cihazınızı daha rahat kullanabilirsiniz.

Android 14, kendinizi ifade etmenize olanak tanır. Yapay zeka destekli interaktif duvar kağıtları, tek renkli tema, yeni emoji setleri ve sinematik duvar kağıtları gibi özelliklerle telefonunuzu kişiselleştirebilirsiniz.

Android 14, fotoğraf ve kamera kalitenizi iyileştirir. Ultra HDR özelliği ile daha canlı renkler, daha parlak vurgular ve daha koyu gölgeler elde edebilirsiniz. Ayrıca, kameralar için sunulan API’lerde yapılan iyileştirmeler sayesinde odaklama, bokeh efekti ve görüntü işleme hızı artar.

Android 14, performansınızı artırır. Görüntülü görüşmelerde otomatik çerçeveleme, Google Home kontrollerine tek dokunuşla erişim, ekran kaydının özelleştirilebilmesi gibi özelliklerle cihazınızdan daha fazla verim alabilirsiniz.

Android 14’ü bugün desteklenen Pixel cihazlara sunulmaya başladı. Bu yılın ilerleyen zamanlarında Samsung Galaxy, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo ve Xiaomi’de Android 14 güncellemesini alacak.