Android Gmail güncellemesi: E-posta güvenliği artıyor

Yeni güncelleme ile Gmail kullanıcıları, alıcılar alanına "sürükle-bırak" yöntemiyle kişiler ekleyebilecek. Bu, alıcı e-posta adreslerinin yanlış yere yerleştirilmesini önleyecek ve güvenliği artıracak bir özellik olarak öne çıkıyor. Örneğin, bir şirketin basın bülteni gönderirken CC (Karbon Kopya) yerine BCC (Gizli Karbon Kopya) alanını yanlış kullanması, alıcıların e-posta adreslerini tüm alıcılara gösteriyor. Bu durum, bazı alıcıların iş e-posta adreslerinin başkalarıyla paylaşılmasını istememesi durumunda büyük bir sorun teşkil edebilir.

Yeni sürükle-bırak özelliği, e-posta adreslerini doğru alıcı alanlarına yerleştirmeyi kolaylaştıracak. Bu özellik sayesinde, gönderen kişilerin alıcılarını dikkatlice yerleştirmesi sağlanacak, böylece yanlış kişilerin basın bülteni veya diğer e-posta bilgilerini almasının önüne geçilecek. Alıcılar, özellikle satış listelerinde bulunan kişilerin, adreslerinin yanlışlıkla herkese görünmesini engellemek için bu güncellemeden faydalanabilecek.

Google'a göre, bu yeni özellik 14 Aralık 2024'e kadar tüm kullanıcılarla paylaşılacak. Özellik, Google Workspace müşterileri, Workspace Individual aboneleri ve kişisel Google hesapları olan tüm kullanıcılar için kullanılabilir olacak.

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