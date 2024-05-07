Angelina Jolie’den ilham alan 'kalp yüzler' trendi Türkiye’de

Teknolojik gelişmeler, kişisel görünüm ve kişisel bakıma verilen önemin artması gibi unsurlar, estetik sektörünün yükselişini istikrarlı kılıyor. Araştırma şirketi Imarc’ın verilerine göre, küresel medikal estetik pazar büyüklüğü 2023’te 16,8 milyar dolara ulaşırken, pastadan en büyük payı Kuzey Amerika aldı. Estetik Cerrah Elif Seda Keskin, ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie’ye benzemek için “Jolie Profil” adı verilen uygulamanın Amerika’da popüler olduğunu belirterek bazı bilgiler paylaştı.

Uygulamanın ”kalp şeklinde yüz” olarak da tanımlanabileceğini söyleyen Op. Dr. Elif Seda Keskin, “Jolie Profil uygulaması, Türkiye’de henüz yeni yeni tercih ediliyor. Bu uygulamayı yakın zamanda daha çok duyacağımızdan eminim. İlk uygulayıcılarından biri olmak, sektörün gelişimine duyduğumuz ilgiden kaynaklanıyor. Amacımız tüm akımları Türkiye’ye taşımak değil, bütünsel güzelliğe hizmet ettiğine inandığımız doğru uygulamalara öncülük etmek. Önceliğimiz doğallık üzerinden iyileştirilmiş görüntüyü sağlamak. Hastaların olduklarından başka birine evrilmemesi için ezberden uzak, akılcı ve estetik bir yol izliyoruz” dedi.

“UYGULAMA DOĞALLIKTAN UZAKLAŞMADAN, KİŞİYE ÖZEL PLANLANIYOR”

Dünyadaki gelişmeleri takip ederek yakından takip ettiklerini dile getiren Estetik Cerrah Elif Seda Keskin, “Yüz estetiği, kişilerin daha memnun oldukları bir yüz görünümüne sahip olmalarına yardımcı olur. Jolie Profil uygulamasında da, kalp ya da V şekilli yüz görünümüne sahip olmak isteyenlere birden fazla estetik işlem uygulanır. Doğallıktan uzaklaşmadan, hastanın kendi yüzünü daha iyiye taşıyacak şekilde görüntü iyileştirmesi yapılabilir. Doğru kişiye doğru uygulama ile en iyi sonuçları alıyoruz. Uygulamanın doğru planlanması için mutlaka işlem kararı almadan önce uzman bir doktorla istişare edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“KALP ŞEKLİNDE YÜZ UYGULAMASI BİR DİZİ ESTETİK İŞLEM GEREKTİRİR”

Uygulamanın her yaştaki kişiye yapılabileceğini belirten Op. Dr. Elif Seda Keskin, “Jolie Profil uygulaması, bir dizi işlem gerektirir. Bişektomi gibi lokal anestezili işlemlerle yanak inceltilir. Dolgu ya da sıvı yüz germe gibi bazı dolgusuz lifting işlemleriyle de yüz yukarı kaldırılır. Sonuçta definasyonu daha yüksek bir yüz elde edilir. Angelina Jolie’nin yüz şekli bunun tipik örneklerdendir. Bu stilde çene ve elmacık kemikler belirginken, yanak hattı bir nevi daha çöküktür. Özellikle bişektomi gibi cerrahi müdahalelerde yüzün ihtiyaçları arasında ise mutlaka klinik ortamda uygulanmalıdır” şeklinde konuştu.

“TEK TEK MÜKEMMELLİK YERİNE BÜTÜNE BAKMAK GEREKİYOR”

Uygulamanın kişiden kişiye değiştiğinin ve özel olarak programlanması gerektiğinin altını çizen Estetik Cerrah Elif Seda Keskin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Güzelliğin, doğallığı kaybetmeden de mümkün olduğunun bilinmesi gerekiyor. Estetik müdahalelerde hedeflediğimiz tek tek mükemmellik değil. Yüz hatlarının bir bütün olarak ahenkli olmasını esas alıyoruz. Bütünü mükemmel kılmak için kimi hastada basit dolgu uygulamaları yeterli olurken bazıları için cerrahi işlemler gerekebiliyor. İhtiyaca göre prosedür şekillense de sonuçta tüm uygulamaları lokal anestezi altında yapabiliyoruz.”