Bitlis’te otobüs şarampole yuvarlandı. Yaralılar var

Kaynak: DHA
Bitlis’te otobüs şarampole yuvarlandı. Yaralılar var
Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 7 yolcu yaralandı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs şarampole yuvarlandı. Dereye uçan otobüste aralarında şoför ve yolcuların da olduğu 7 kişi yaralandı.

Bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular da başka bir otobüsle Van'a gönderildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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