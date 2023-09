Angelino: Aklımızda bir plan var

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanacak grup maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İspanyol oyuncunun açıklamaları şu şekilde;

-Bizim için çok önemli bir şey Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. İyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Aklımızda bir plan var, umarım yarın sahada iyi bir şekilde göstereceğiz.



-İlk günden beri çok iyi karşıladılar beni. Birkaç tane İspanyolca konuşan arkadaşım var. Her gün birbirimize alışıyoruz. Şu anda çok mutluyum burada olduğum için.



-Aslında benim en sevdiğim şey, arkada 4 kişi oynamak. Son 3.5 senedir arkada 3'lü oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok önemli, iyi oynamaya çalışmam ve hata yapmamam gerekiyor. Bunun farkındayım.



-Galatasaray'ın tarihini düşündüğünüzde her takıma karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Biz çok güçlü bir takımız. Avrupa'nın en iyisiyle oynamayı dört gözle bekliyoruz. Her maçta elimizden geleni vereceğiz. Buraya gelmeyi başardık ve taraftarın da desteğiyle en iyilerine karşı mücadele etmek istiyoruz.



-Çok önemli, inanılmaz iyi bir oyuncu Kerem. Onunla oynamak keyif verici. Her seferinde birbirimize alışıyoruz. Savunmada da bana yardımcı oluyor. Onunla birlikte oynamak harika. Bunun daha ileriye gideceğini düşünüyorum.