Angelino: Aklımızda bir plan var

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Angelino, Kopenhag maçı öncesi konuştu. Maça iyi bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren Angelino, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na da övgü yağdırdı.

Angelino: Aklımızda bir plan var

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanacak grup maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İspanyol oyuncunun açıklamaları şu şekilde;

-Bizim için çok önemli bir şey Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. İyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Aklımızda bir plan var, umarım yarın sahada iyi bir şekilde göstereceğiz.

-İlk günden beri çok iyi karşıladılar beni. Birkaç tane İspanyolca konuşan arkadaşım var. Her gün birbirimize alışıyoruz. Şu anda çok mutluyum burada olduğum için.

-Aslında benim en sevdiğim şey, arkada 4 kişi oynamak. Son 3.5 senedir arkada 3'lü oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok önemli, iyi oynamaya çalışmam ve hata yapmamam gerekiyor. Bunun farkındayım.

-Galatasaray'ın tarihini düşündüğünüzde her takıma karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Biz çok güçlü bir takımız. Avrupa'nın en iyisiyle oynamayı dört gözle bekliyoruz. Her maçta elimizden geleni vereceğiz. Buraya gelmeyi başardık ve taraftarın da desteğiyle en iyilerine karşı mücadele etmek istiyoruz.


-Çok önemli, inanılmaz iyi bir oyuncu Kerem. Onunla oynamak keyif verici. Her seferinde birbirimize alışıyoruz. Savunmada da bana yardımcı oluyor. Onunla birlikte oynamak harika. Bunun daha ileriye gideceğini düşünüyorum.

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Son Haberler
Sahibini ısıran köpek kuduz çıktı, 3 köy karantinaya alındı Güncel
Sahibini ısıran köpek kuduz çıktı, 3 köy karantinaya alındı
Çankırı'da 140 personelin katılımıyla denetim: Bin 552 şahıs sorgulandı Güncel
Çankırı'da 140 personelin katılımıyla denetim: Bin 552 şahıs sorgulandı
UEFA'dan Türk hakemlere görev Spor
UEFA'dan Türk hakemlere görev
İmamoğlu’ndan İYİ Parti’ye çağrı: İttifak kurulabileceğine inanıyorum Güncel
İmamoğlu’ndan İYİ Parti’ye çağrı: İttifak kurulabileceğine inanıyorum
Anadolu’nun ahşap destekli camileri UNESCO’da Kültür Sanat
Anadolu’nun ahşap destekli camileri UNESCO’da
İtalya'da farklı mağlubiyetin faturası ağır oldu Spor
İtalya'da farklı mağlubiyetin faturası ağır oldu
İran'dan Güney Kore'ye 850 milyon dolar tazminat davası Dünya
İran'dan Güney Kore'ye 850 milyon dolar tazminat davası