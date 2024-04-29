İnsanlı slot makinesi festivale damgasını vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
İnsanlı slot makinesi festivale damgasını vurdu
İngiltere'deki bir festivalde üç insanın bir araya gelerek slot makinesini gibi davrandığı oyun, katılımcıların ilgisini çekti.

İngiltere'deki bir festivalde, üç kişinin bir araya gelerek insanlı bir slot makinesi gibi davrandığı oyun, katılımcıların ilgisini çekti. Birbirlerini görmeyen üç kişi, yan yana oturarak yaptıkları seçimlerle festival ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Katılımcılar, önlerindeki kolu indirerek oyunu başlatırken, üç kişi ise kaseden rastgele bir meyve seçti ve katılımcılar için meyvelerin cinslerini denk getirmeye çalıştılar. Aynı kombinasyonu denk getirip oyunu kazanmak isteyen katılımcılar, heyecan dolu dakikalar geçirdi.

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