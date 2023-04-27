Ani hava değişiminde sinsi tehlike

Ani hava değişiminin insanları fiziksel ve psikolojik olarak etkileyebileceğini belirten uzmanlar, alınabilecek önlemleri açıkladı.

Ani hava değişiminde sinsi tehlike

DHA’nın haberine göre; Mayıs ayına az bir süre kala baharı beklerken havalar aniden değişti. Güneş yerine gelen sağanak yağış ve rüzgârlar sinsi tehlikeleri de beraberinde getirdiği bildirildi.

Depresyonun genellikle güneş ışığının daha az olduğu sonbahar ve kış mevsimiyle özdeşleştiğini belirten Psikolog Selin Küçük, “Hava koşullarının çok değişken olduğu ilkbahar aylarında da depresyon kendini gösterebilir” sözlerini kullandı.

MEVSİM DEĞİŞİKLİKLERİNDE PSİKOLOJİK AÇIDAN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Yaşanabilecek mevsim değişikliklerinin vücuttaki etkilerine karşı alınabilecek önlemler hakkında açıklamalarda bulunan Küçük, şu bilgileri açıkladı:

“İletişim de tek kanalınız internet olmasın. Çevrenize bir bakın, aileniz, arkadaşlarınız, komşularınız ile yüz yüze biraz daha fazla sohbet edin. Süreçlerinin parçası olun, günleri nasıl geçiyormuş bir sorun. İletişiminizi geliştirin.

Spor salonuna yazılmanız şart değil. Biraz daha fazla yürüyün, birkaç kat için asansöre binmek yerine merdivenleri kullanın. Ofiste masanın altında usulca bacağınızı bile sallasanız yeter.

Yapacağınız bu ufak değişikliklerle bile vücudunuza uyanması için bir davet sunacaksınız.

Bir yemek tarifi olabilir ya da cesur olun yeni bir kursa katılın, mesela yelken eğitimi gibi, çünkü zihin yenilikleri sever ve kazanılan yeni bir beceri sizi daha da fazlası için motive eder.

Öğrendiklerinizi, edindiğiniz yeni becerileri yakınlarınızla paylaşın. En basitinden arkadaşlarınıza pratik bir bilgiyi verin, belki sayenizde hayatları kolaylaşacak. Paylaşacak hiçbir şeyim yok mu diyorsunuz, bir gülümseme ile başlayın. Yolda, markette etrafınızdaki insanlara günaydın, iyi akşamlar demek de en basit ve etkili sosyal paylaşımdır.

Yaşadığınız bu an için şükredin, geçmişi biraz olsun sırtınızdan indirin ve geride bırakın. Gözlerinizi bir an olsun uzaklardan önünüzdeki adıma getirin. Rahatlayın ve gelmesini beklediğiniz, birazdan da geçecek olan bu eşsiz ana bir bakın.”

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