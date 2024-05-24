Ani manevra yapması hayatını kurtardı

Kaynak: İHA
Ani manevra yapması hayatını kurtardı

Kırıkkale'de sürücülerin dikkatsiz araç kullanımı ve kural ihlalleri sonucu yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, aşırı hız ve trafik kurallarına uyulmaması dikkat çekti.

Kırıkkale'de sürücülerin dikkatsiz ve kural tanımaz araç kullanımı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıdı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, bu kazaların bazılarını gösteren görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde aşırı hız ve trafik kurallarına uyulmamasının tehlikeli sonuçları açıkça görülüyor. Dikkatsizlik ve ihlallerden kaynaklanan bu kazalarda birçok kişi yaralandı, bazı araçlarda ise ciddi maddi hasar meydana geldi. Paylaşılan görüntülerle birlikte emniyet görevlileri tüm sürücüleri uyarmış oldu.

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