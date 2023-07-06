Anıtkabir'de tepki çeken pozlar

İnstagram’da bir kadının Anıtkabir’in önünde paylaştığı pozlar sosyal medyada tepki topladı.

Anıtkabir'de tepki çeken pozlar

Editör: Ersoy Özdem

İnstagram’da ‘madamelyax’ kullanıcı adlı bir kadının Anıtkabir önünde verdiği pozlar tepki topladı. 4 Temmuz tarihinde ‘En özel yerde’ başlığı ile İnstagram hesabından 7 adet fotoğraf paylaşan ve 103 bin takipçisi bulunan hesaba yönelik sosyal medyada tepkiler büyük oldu.

Bazı kullanıcıların bu fotoğraflardan sonra bazı kullanıcılar, “Vallahi Anıtkabir’e girdiğim andan çıktığım ana kadar adımlarımı bile özenli atıyorum”, “Laikliği Cumhuriyetçiliği, çağdaş yaşamayı bu zannedenler ATATÜRK'ten hiç bir şey öğrenememişlerdir” yorumlarını yaptı.

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