Anız yangını ormana sıçradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Anız yangını ormana sıçradı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, Çörten Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, çevredeki ormanlık alanda da tehlikeye yol açtı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmaları kapsamında, yangına havadan bir söndürme helikopteri ile karadan 4 arazöz ve 3 su tankı ile müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla bölgedeki müdahale çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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