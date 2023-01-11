﻿Ankara Barosu: Kamuda çalışanlar avukatlar verilen sözlerin tutulmasını bekliyor!

Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme taahhüdünün üzerinden geçen zamana rağmen 6. Yargı Paketi'nde yer almadığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan 7. Yargı Paketi'nde de yok sayıldığını kaydeden avukatlar mali ve özlük haklar bakımından her geçen gün geriye giden kamu avukatlarının, özlük haklarının yeniden düzenlenmesi ile mali haklarının tatmin edici seviyelere ulaştırılması için çağrı yaptı.

Ankara Barosu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamu avukatları için verilen sözlerin yerine getirilmesi talep edildi. Ankara Barosu'nun kamuda çalışan meslektaşlarının haklı beklentilerinin gerçekleştirilmesi için tüm sürecin takipçisi olacağı kaydedilen açıklamada, "Yargılama aşamasında savunmanlık üstlenen meslektaşlarımızın yargı paketinde bir cümleden fazlasını hak ettikleri ve bugüne kadar verilen sözler sebebiyle oluşan haklı beklentileri için yürüttükleri mücadelede yalnız olmadıkları bilinmelidir" denildi.

Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Yargının kurucu unsurlarından avukatlık mesleğinin kamudaki temsilcisi olan kamuda çalışanlar avukatlar, bugün her zamankinden çok verilen sözlerin tutulmasını bekliyor.

2019 yılında Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda senelerdir süren mücadeleler sonunda bir cümle olarak yer almayı başaran kamu avukatları, Eylem Planı'nda yer alan "Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır." taahhüdü üzerinden geçen zamana rağmen Eylem Planı çerçevesinde yasalaşan 6 yargı paketinde de yer alamamış; Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 7'nci yargı paketinde de yok sayılmıştır.

"KAMU AVUKATLARININ ÖZLÜK HAKLARI YENİDEN DÜZENLENMELİ"

Diğer tüm meslek grupları gözetildiğinde mali ve özlük haklar bakımından her geçen gün geriye giden kamu avukatlarının, özlük haklarının yeniden düzenlenmesi ile mali haklarının tatmin edici seviyelere ulaştırılması gerekmektedir. Hukuk Devleti İlkesinin tecellisi için vazgeçilmez konumda olan kamuda çalışan meslektaşlarımızın hak ettiği saygınlığı elde etmeleri tâbi oldukları mevzuat bakımından konumlarının İyileştirilmesine bağlıdır. İdarelerin işlem tesisinde müşavirlik; yargılama aşamasında savunmanlık üstlenen meslektaşlarımızın yargı paketinde bir cümleden fazlasını hak ettikleri ve bugüne kadar verilen sözler sebebiyle oluşan haklı beklentileri için yürüttükleri mücadelede yalnız olmadıkları bilinmelidir.

Mevcut kamu avukatlarının büyük çoğunluğunu uhdesinde barındıran Baromuz, kamuda çalışan meslektaşlarımızın haklı beklentilerinin gerçekleştirilmesi için dün olduğu gibi bugün de verilen sözlerin tutulması noktasında tüm sürecin takipçisi olacaktır."