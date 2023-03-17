Ankara Barosu’ndan sandık güvenliği eğitimi

ANKA

Ankara Barosu, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için sandıklarda gönüllü olarak görev almak isteyen avukatlara sandık güvenliği eğitimi verecek. Baro’dan yapılan açıklamada; eğitimlere katılmak isteyen avukatların en geç 25 Mart’a kadar Baronet üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Ankara Barosu, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde sandıklarda gönüllü olarak görev almak isteyen avukatlar için sandık güvenliği eğitimi verecek. Ankara Barosu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“14 Mayıs günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde gönüllü olarak görev almak isteyen meslektaşlarımız için sandık güvenliği eğitimleri düzenlenecektir.

Eğitimlere katılmak isteyen meslektaşlarımız en geç 25 Mart 2023 tarihine kadar Baronet üzerinden kayıt yaptırabilirler.”