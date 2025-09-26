Ankara Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne salı günü düzenlenen 'konser' operasyonunda gözaltına alınanlar bugün adliyeye sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'na salı günü 2021-2024 yılları arasında düzenlenen "konser" harcamalarında "kamu zararı" olduğu iddiasıyla operasyon düzenlenmiş çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 14 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Ankar Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'tan 'konser' iddialarına 'bu heyetin uzmanlığı konser değil' çıkışı gelmiş, Yavaş'ın eski ABB Başkanı Melih Gökçek ile ilgili "Gökçek ve ailesinin yaptıklarının hesabı sorulmadan, onlar hapse girmeden adaletten bahsedilemez." açıklaması gündem olmuştu.

Mansur Yavaş'tan 'konser' çıkışı! 'Heyetin uzmanlığı değil'Mansur Yavaş'tan 'konser' çıkışı! 'Heyetin uzmanlığı değil'

