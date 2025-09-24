Mansur Yavaş'tan 'konser' çıkışı! 'Heyetin uzmanlığı değil'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen konserlerin 'kamu zararına' sebep olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Konserlere verilen paraları inceleyen heyetle ilgili konuşan Yavaş 'Bilirkişilerin uzmanlardan oluşması gerekirdi. Bu heyetin uzmanlığı konser değil' dedi.

Yavaş'ın eski ABB Başkanı Melih Gökçek ile ilgili "Gökçek ve ailesinin yaptıklarının hesabı sorulmadan, onlar hapse girmeden adaletten bahsedilemez." çıkışı gündem oldu.

Konuşmasının sonunda Melih Gökçe'e seslenen Yavaş, Gökçek'in oturduğu evin mahkeme kararıyla kaçak olduğunun kesinleştiğini vurgulayarak 'çık o evden' dedi.

Yavaş'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle

"BU HEYETİN UZMANLIĞI KONSER DEĞİL"

-Konser olayı ortaya çıkar çıkmaz tek tek inceledik. Bilirkişilerin uzmanlardan oluşması gerekirdi. Bu heyetin uzmanlığı konser değil.

-Hesabı neye göre yaptılar. Delilleri ortaya koyacaksınız, ifadelerini alacaksınız, bu iş böyle yapılır.

"GÖKÇEK VE AİLESİ HAPSE GİRMEDEN..."

-Bu ülkede Gökçek ve ailesinin yaptıklarının hesabı sorulmadan onlar hapse girmeden adaletten bahsedilemez.

-Hayatları boyunca çocuklarıan helal lokma yedirmeyenlerin dediklerine boğazlarına tıkmak zorundayım... Biz bu aileyle ilgili neler yaptık. 100'e yakın şikayetlerimiz oldu. Gonk çalan Avrupalı mankene 41 milyon verdiler.

-6 yıl oldu, Gökçek bir kez ifadeye çağırılmadı.

-İnşallah zaman aşımına uğramadan gerekeni yaparlar. Yargılansınlar. Herkes adil bir şekilde yargılansın. Amacımız budur.

-Kamu zararı kaç lira olursa bunları gözaltına alırsınız.

-Oğlunun elinden iş gelmiyor. Belediyenin parası oğlunun futbol hevesine gitti. Ne kadar para gittiyse hesabını soracaksınız?

'BENİ CİNLER KANDIRDI' DEDİ

-Gökçek'in Genel sekreteri FETÖ'den dolayı kaçak. 2016'dan dolayı buna hiçbir şey yapmıyorlar. 1, 5 ay sonra Cumhurbaşkanı görevi bırakmasını istedi. Nazlandı, Aralık ayında görevi bıraktı. Gökçek'in hiçbir HTS kaydı sorgulanmıyor. "Beni cinler kandırdı" dedi, kurutulmaya kalktı.

-"Ankaparkı tanıtmaya gidiyoruz" diye aileleriyle Umre yapmışlar. Takipsizlik verildi. Zararın azı çoğu olmaz. Devletin parasıyla yaptığınız o Umre'yi nasıl içinize sindirdiniz.

-Kamu zararının hesabını sormayı düşünüyor musunuz? Ya da soracak mısınız?

-1 yılda 150 ihale almışlar. Belli ki bunlar önceden hazırlandı. Bunların içinde çam dikimi var. Otopark yapıyorlar o da çöküyor zaten. Gelenler "zarar yok" diyor. 3 defa takipsizlik verildi. Bunda da hala iddianame yok. Durup duruken bir insan gidip 1 milyon çam fidanı neden alsın değil mi?

"OĞLUNUN BİRİNE TELEVİZYON BİRİNE FUTBOL TAKIMI..."

-Ailecek Ankara'ya çökmüşler! Eşinin vakfına onlarca otopark, oğlunun birine televizyon, birine futbol takımı vermişler. Bunların da finanse edilmesi için yönetim kurulundaki insanlara bir çok ihaleler verilmiş.

-Geçenlerde Veli Ağbaba Meclis’te açıkladı. Hayatı boyunca beş kuruş para kazanıp vergi vermemiş olan oğlu. Ona Sayın Genel Başkanımız güzel bir lakap taktı. Bu çocuk hayatı boyunca çalışmamış, 600 milyonluk bir villa yapıyor.

-Villanın arsası, belediyenin parklarındaki birçok işletmeyi verdikleri şahıs, yine inşaat yapan şahıs da belediyeden bol miktarda iş almış, ihale almış şahıs.

-Bunlar adeta görmezlikten geliniyor ve yüzsüz bir şekilde diyor ki, '400 milyona istediğini veririm.' Yani artık utanma arlanmayı da bir kenara bırakmışlar.

-Zaten meşhur bir söz var. Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan, gelir size akıl vermeye, temizlik taslamaya çalışır.

-Bu nedenle hukukun, adaletin herkese eşit işlemesini istiyoruz. Yalancı tanıklar, tutuklama tehdidiyle yaptırılan iftiraların hukukta asla yeri yoktur.

-Neredeyse bizim teftiş kurulunu soruşturacaklardı. Siz alışmışsınız, belediyelerin araçlarını kullanırsınız geri de vermezseniz.

"KARDEŞİM OLSA HESABINI SORACAĞIM"

-Birini suçlarken insan da utanma duygusu olur. Bunlar da utanma da yok. Bunu Allah'tan korkan yapar mı? Yaptıklarına belediyenin parasından öder mi?

-En yakınım kardeşim olsa yolsuzluk yapanlardan hesabını soracağım.

"GÖKÇEK ÇIK O EVDEN..."

-Gelir kaynaklarınızı açıklayın. Türk yargısına vereceksiniz bunun hesabını. Fitil fitil burnunuzdan gelecek. Gökçek usulsüz oturduğun o ev varya mahkemeden de kararın çıktığı. Çık o evden. Oğlan villa yaptırıyor, verir sana bir kat.

NE OLMUŞTU?

ABB'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde "kamu zararı" olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada dün mevcut ve eski belediye yetkilileri dahil 13 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

