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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara özel kütüphane

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği iş birliğiyle Altındağ Çocuk Kulübü’nde dezavantajlı çocuklar için bir kütüphane oluşturuldu. Kütüphanenin açılışına, ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 15:28
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara özel kütüphane

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara özel kütüphane
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Başkentli çocukların eşit şartlarda ve imkânlarla büyümelerini amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle iş birliği yapmaya da devam ediyor.

Altındağ Çocuk Kulübü’nde bulunan bir sınıf, Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin kuruluşunun 95. yıl dönümü ve Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak bir kütüphaneye dönüştürüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kütüphanenin açılışını, bölgede yaşayan çocuklar, gönüllüler ve dernek yöneticileriyle beraber yaptı.

KÜTÜPHANEDE 3-14 YAŞ ARASI ÇOCUK 2 BİN 300 KİTAP İLE BULUŞACAK
3-14 yaş arası çocuklar için oluşturulan kütüphanede, romandan masala, öyküden bilime, teknoloji ve tarihe kadar toplam 2 bin 300 adet kitap çocuklarla buluşturuluyor.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin 95.yıl dönümü sebebiyle dezavantajlı çocuklar için ABB ile iş birliği yaptıklarını belirten Türkiye Yardım Sevenler Derneği Genel Başkanı Dilek Bayazıt, şunları söyledi:

“Derneğimiz 95 yıllık bir dernek. Atatürk’ün bizzat önerileriyle kurulan ve kendisi tarafından isimlendirilen bir dernek. Önceliğimiz eğitim hizmeti vermek. 95. kuruluş yıl dönümümüz sebebiyle Cumhuriyet’in iki büyük kurumun bir iş birliği yapmasını arzu ettik. Sayın Başkan’ımızdan ve müdürlerimizden bu ricada bulunduk onlarda bizi kırmadılar. Dezavantajlı çocuklarımızın eğitimine çok daha önem gösterilmesinin bilinci içerisinde bize bu mekânı gösterdiler. Biz de buranın ihtiyaç ve donanımlarını ABB ile birlikte gerçekleştirdik. Özellikle Altındağ bölgesindeki çocuklarımızı kitap ile buluşturmayı hedefledik.”

KÜTÜPHANELERİN SAYISI İHTİYACA GÖRE ARTIRILACAK
ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birçok sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla ilki açılan kütüphanenin ihtiyaca göre Başkent'in farklı noktalarına da kazandırılması hedefleniyor. İş birliklerinin devam edeceğini belirten ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar ise “Keyifli ve verimli bir faaliyeti hayat geçirmiş bulunmaktayız. Birlikte çalışmamızın arkası gelecek. Her şey çocuklarımız için. Çocuklarımızın daha güzel daha kaliteli ve keyifli bir yaşam kalitesine ulaşmaları için kültürle, sanatla, edebiyatla buluşmaları için elimizden gelen her desteği biz de ABB olarak yapmaktayız” diye konuştu.

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