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Ankara Çankaya'da çocuklar ara tatilin tadını çıkarıyor

'Tatilde Şenlik Var' etkinliklerine tiyatro ve sinema gösterimleri ile devam eden Çankaya Belediyesi, çocukları müze ve Karagöz oyunu ile de tanıştırdı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 11:56
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Ankara Çankaya'da çocuklar ara tatilin tadını çıkarıyor

Ankara Çankaya'da çocuklar ara tatilin tadını çıkarıyor
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ANKA'da yer alan habere göre, Çankaya Belediyesi, çocukların keyifli ve verimli bir sömestr tatili geçirmesi için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Belediye bu kapsamda 142 çocuğu, Cin Ali Müzesi, Gökyay Satranç Vakfı Müzesi ve Karagöz oyunu ile buluşturdu. Müzeleri merakla inceleyen çocuklar, Karagöz oyununu da keyifle izledi.

"ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"
Yarıyıl tatilini Ankara’da geçiren çocukların eğlenceli bir tatil geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için okullarımızın fiziki ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz. Aynı zamanda okullarda öğrencilere kırtasiye seti dağıtarak bir nebze olsun ailelerin bütçesine katkı sunuyoruz. Çocuklar için eğitim ve atölyeler düzenleyerek de tatilde hem öğrenimlerine kültürel gelişimlerine destek veriyoruz hem de eğlence dolu bir tatil geçirmelerini istiyoruz. Ekonomik koşullar zor. Biz de belediye olarak çocuklarımızı düşünerek mutlu vakit geçirsinler istedik. Bizim çocukluğumuzdan tanıdığımız Karagöz oyunu ve Cin Ali ile çocuklarımız da tanışsın istedik. Çocuklarımızı aynı zamanda en güzel zeka oyunlarından satrancın tarihi yolculuğuna çıkardık. Çocuklar bizim her şeyimiz, onlar bizim geleceğimiz” diye konuştu.

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