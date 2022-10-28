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Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Hastanesi tıbbi malzeme satın alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 12:05
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Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Hastanesi tıbbi malzeme satın alacak
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Basın İlan’da Patoloji Laboratuvarı 17 Kalem Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: Patoloji Laboratuvarı 17 Kalem Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanır. Malzemeler, depo stok durumuna göre partiler halinde teslim edilecek olup teslimat, idarenin siparişine göre siparişi müteakip en geç 10 (On)iş günü içerisinde, istenilen miktarlarda gerçekleştirilecektir. İşin süresi 120 takvim günüdür.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 21.11.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

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