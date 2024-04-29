Son dakika… Sinan Ateş suikastinde iddianame tamamlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika… Sinan Ateş suikastinde iddianame tamamlandı
Sinan Ateş suikastına ilişkin iddianame tamamlandı. 22 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ceza talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Aralık 2022’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin soruşturmasını 2 yıl 4 ay sonra tamamladı. Başsavcılık tarafından, 22 kişi hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Ayhan Bora Kaplan davasına da bakan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda, Sinan Ateş başından ve bacaklarından ağır yaralandı, Bozkurt ise omzundan yara aldı. Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara Valiliği, Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklandı.

Soruşturma dosyası Ankara Başsavcı Vekili Durdu Özer ve savcı Durmuş Ali Kaya’ya verildi. Ayhan Ay da üçüncü savcı olarak dosyada yer aldı ancak süreçte aktif rol oynayamadı, dosyayı fiziki olarak da incelemedi.Daha sonra Durdu Özer’in de aralarında bulunduğu üç savcı dosyadan alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı ilk savcı Ayhan Ay’a geri verdi.

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