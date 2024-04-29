Ukrayna birlikleri geri çekilmeye başladı. Rus ordusunun korkutan ilerleyişi sürüyor

General Syrskyi, Rus güçlerinin 1.000 kilometreden uzun olan tüm cephe hattı boyunca saldırmaya devam ettiğini ve Şubat ayından beri yaşanan zorlu çatışmaların ardından ele geçirdikleri Avdiivka'nın batısında çarpışmaların arttığını belirtti.

Syrskyi, Telegram adlı mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaştığı mesajda “Şiddetli çatışmaların devam ettiği Pokrovsk ve Kurakhove cephelerinde bugüne dek karşılaştığımız en zorlu şartlarla yüz yüzeyiz" dedikten sonra bir zamanların sanayi merkezi Donetsk bölgesinde Ukrayna'nın elinde bulunan iki şehrin de düşebileceğini belirtti.

Syrskyi ayrıca “Düşman bu yönlerde dört tugaya kadar angaje oldu. Avdiivka ve Marinka'nın batısında bir saldırı geliştirmeye çalışıyorlar. Rus birlikleri Pokrovsk ve Kurakhove'ye doğru hızla ilerliyor. Ukrayna Savunma Kuvvetleri birlikleri, savunmacılarımızın hayatlarını ve sağlıklarını koruyarak Berdiçi, Semenivka ve Novomykhailivka'nın batısındaki yeni sınırlara çekilmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu Cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, mühimmat sıkıntısı Ukrayna'nın savunma çabalarını sekteye uğratmaya devam ederken Rus güçlerinin “Önümüzdeki haftalarda önemli taktiksel kazanımlar elde edeceğini” öngörmüştü.

Savaş Çalışmaları Enstitüsü son operasyonel değerlendirmesinde, Moskova güçlerinin Avdiivka çevresinde ilerleme fırsatına sahip olduğunu ve yakındaki Chasiv Yar'ı da tehdit edebileceğinin altını çizdi. Avdiivka'nın ele geçirilmesi Rusya'ya, Ukrayna'nın doğu savunmasının bel kemiğini oluşturan diğer kilit şehirlere saldırabileceği bir tepenin kontrolünü sağlayacak.

Pazar günü Rusya Savunma Bakanlığı, Savaş Enstitüsü'nün Perşembe günü erken saatlerde Avdiivka'nın ele geçirilebileceğini bildirmesinden günler sonra, Moskova birliklerinin Avdiivka'nın yaklaşık 15 kilometre kuzeyindeki bir köyü ele geçirdiğini doğruladı. O günkü değerlendirmede Moskova'nın kazanımları “nispeten hızlı ama yine de nispeten marjinal” olarak tanımlanmış ve Rus birliklerinin bir önceki hafta 5 kilometreden fazla ilerlediği belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail, Tayvan ve diğer küresel sıcak noktalara yardımı içeren 95 milyar dolarlık bir tasarıyı imzalarken, ABD silah sevkiyatlarının birkaç saat içinde Ukrayna'ya doğru yola çıkacağı sözünü vermişti