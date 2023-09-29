Ankara Mamak'ta doğal gaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Ankara Mamak'ta doğal gaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti

AA ve İHA'dan alınan bilgilere göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Patlama sırasında evde bulunan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir. Konuyla ilgili gerekli teknik ve yasal incelemeler sürdürülmektedir" denildi.

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