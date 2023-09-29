Ankara'daki patlamanın sebebi belli oldu. 1 kişinin hayatını kaybetmişti

Olay, saat 07.00 sıralarında Küçük Kayaş Mahallesi 1856/1'inci Sokak'taki 6 katlı Mehmet Han Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın giriş kat dairesinde ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında yangın çıkarken, binada tahribat oluştu. Patlamanın olduğu 3 numaralı dairede yalnız yaşadığı belirlenen Fatıma Köse (70) hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve elektrik idaresi ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binanın doğal gaz ve elektrik bağlantıları kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir. Konuyla ilgili gerekli teknik ve yasal incelemeler sürdürülmektedir" denildi.

OCAK AÇIK UNUTULMUŞ

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada, patlamanın ocağın açık unutulması nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Söz konusu dairenin doğal gaz abonelik sözleşmesinin 2012 yılında bina yönetimi adına yapıldığı, projede dairenin kapıcı dairesi olarak tanımlandığı ve sadece pişirme amaçlı cihaz (ocak) projelendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Proje onayından sonra yerinde yapılan kontrollerde de, onaylanan iç tesisat projesi ile imalatı yapılan ilgili tesisatın aynı olduğu ve güvenli bir şekilde doğal gaz arzı sağlandığı tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, patlama sonrasında dairede yapılan kontrollere ilişkin de "Proje tadilat, onay ve gaz açma işlemleri yapılmadan ve şirketimiz onayı olmaksızın kombi cihazının eklendiği, ilgili dairenin mutfağında bulunan ocağın bir gözünün açık olduğu ve ocağın alev sönmesine karşı emniyet tertibatının olmadığı, açık unutulan veya dış etmenlerle sönen ocaktan çıkan gazın dairenin tamamına dolduğu ve patlamanın bu sebeple gerçekleştiği, abonelik sözleşmesinin de halen apartman yönetimi üzerinde olduğu, anlaşılmıştır. Bu olay, kullanım süresi dolmuş cihazların kullanılmamasını ve şirketimiz onayı olmaksızın doğal gaz tesisatına müdahale edilmemesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir" ifadeleri kullanıldı.

'DEPREM OLUYOR SANDIM'

Öte yandan patlamada hayatını kaybeden Fatma Köse'nin cesedi, ekiplerin incelemesinin ardından binadan çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Patlama nedeniyle çevredeki bazı binalar ve iş yerlerinin de camları kırıldı. Görgü tanığı Recep Kaya, "Bina kalktı indi, çok şiddetliydi. Ben zannettim ki deprem oluyor, 1999 depremini yaşadığım için. Evin içi darmadağın olmuştu. Sonra aşağıya inmeye çalıştım, çelik kapım açılmadı, çok zor açtım, sonra kapanmadı" dedi.

Patlama anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde binanın giriş katındaki dairede patlama ile birlikte alevlerin çıktığı görüldü.

'DÜĞMEYE BASINCA PATLAMA OLMUŞ'

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Haydar Demir, patlamanın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Demir, evde Fatıma Köse ve eşinin yaşadığını belirterek, "Eşi inşaatta bekçilik yapıyormuş ve o sırada işteymiş. Elektrik anahtarının düğmesine basmasıyla birlikte patlama meydana gelmiş. İtfaiyemizin soruşturması sürüyor. Vatandaşlarımızın sorunları ile ilgilenip, eksiklerini gidermeye çalışacağız. Ekipler de incelemelerde bulunuyor. Binada 12 daire varmış. Vefat eden kadın daha 10 gün önce taşınmış bu apartmana" dedi.