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Ankara Mamak’ta icradan satılık daire

T.C. Ankara GayrimenkulSatış İcra Dairesi tarafından Ankara Mamak'ta 3+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:38
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Ankara Mamak’ta icradan satılık daire

Ankara Mamak’ta icradan satılık daire
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Ankara İl, Mamak İlçe, MUTLU Mahalle/Köy, 51041 Ada, 4 Parsel, 1. Kat, 11 Numaralı Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz Özellikleri; Bina; 2 Bodrum + zemin + 3 kat + çatı aralı kattan oluşmaktadır. Bina 6 katlı, 23 bağımsız bölüm içermektedir. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmaktadır.Taşınmazın yer aldığı binanın çekme mesafesinde açık otopark bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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