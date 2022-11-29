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5 ilde uyuşturucu operasyonu: 138 kişi yakalandı

Ankara merkezli 5 ilde, 6 ayrı uyuşturucu grubuna yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 138 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 14:12
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Ankara merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu

5 ilde uyuşturucu operasyonu: 138 kişi yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 3 yıl içeresinde tespit edilen 6 ayrı uyuşturucu grubuna yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Suç örgütlerini uzun zamandır takip eden Ankara narkotik polisi, şebeke üyelerinin uyuşturucuyu temin ve imalat etme aşamasını teknik ve fiziki takibe alarak piyasaya sürülmeden önce 106 ayrı noktaya, 150 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 138 kişi gözaltına alındı.

Ankara'daki bir eroin imalathanesinde satışa hazır hale getirilmiş 60 kilogram eroin ele geçirilen operasyon kapsamında ayrıca esrar, kokain ve çok sayıda uyuşturucu hap bulundu.

Zanlılara ait adreslerden birindeki aramada, uyuşturucu üretimi için özel olarak hazırlanarak ışıklandırılmış bir imalat çadırı da tespit edildi. (AA)

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