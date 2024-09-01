Ankara sağanak yağışa teslim oldu. İstanbul yolu trafiğe kapandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ankara sağanak yağışa teslim oldu. İstanbul yolu trafiğe kapandı

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi. Başkentte şiddetli sağanak sonrası İstanbul yolu trafiğe kapandı.

Ankara'da kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı civarındaki yollarda su birikintileri oluştu.

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Trafik yer yer aksarken, sağanaktan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

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Şaşmaz Bulvarı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Bazı araçlar yolda kaldı.

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İSTANBUL YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolun bir yönü kısmen trafiğe kapandı. Bazı sürücüler alternatif güzergahları kullanarak ilerlemeye çalıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoldaki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Başkent Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak etkili olurken, İstanbul yolu trafiğe kapandı.

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