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Ankara Yenimahalle’de icradan satılık daire

T.C. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Yenimahalle Beştepe'de 3+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:22
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Ankara Yenimahalle’de icradan satılık daire

Ankara Yenimahalle’de icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Ankara İl, Yenimahalle İlçe, 41673 Ada, 8 Parsel, ORMAN ÇİFTLİĞİ Mahalle/Köy, 10. Kat, 40 Nolu Bağımsız Bölüm. Ana taşınmaz bina 1 Bodrum+Zemin+11 Normal kattan ve 46 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bina bodrum katında 45 araçlık kapalı otopark alanı mevcuttur. Binada çalışır vaziyette 2 adet asansör mevcuttur. SATIŞA KONU BAĞIMSIZ BÖLÜM mesken; binanın 10.normal katında bina girişine göre sağ ön ve yan (kuzey ve batı) cephelidir. Bağımsız bölüm mahallen: antre, 3 oda, salon, mutfak, kiler, banyo, ebeveyn banyosu ve 2 balkondan müteşekkildir. Balkonlar cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Bağımsız bölüm merkezi sistem ısıtmalı ve doğalgazlıdır. Meskenin faydalı net kullanım toplam: 103,00 m², brüt alanı toplam 128,00 m² hesaplanmıştır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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