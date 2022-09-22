﻿Ankara Yenimahalle’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Ankara İl, Yenimahalle İlçe, 41673 Ada, 8 Parsel, ORMAN ÇİFTLİĞİ Mahalle/Köy, 10. Kat, 40 Nolu Bağımsız Bölüm. Ana taşınmaz bina 1 Bodrum+Zemin+11 Normal kattan ve 46 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bina bodrum katında 45 araçlık kapalı otopark alanı mevcuttur. Binada çalışır vaziyette 2 adet asansör mevcuttur. SATIŞA KONU BAĞIMSIZ BÖLÜM mesken; binanın 10.normal katında bina girişine göre sağ ön ve yan (kuzey ve batı) cephelidir. Bağımsız bölüm mahallen: antre, 3 oda, salon, mutfak, kiler, banyo, ebeveyn banyosu ve 2 balkondan müteşekkildir. Balkonlar cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Bağımsız bölüm merkezi sistem ısıtmalı ve doğalgazlıdır. Meskenin faydalı net kullanım toplam: 103,00 m², brüt alanı toplam 128,00 m² hesaplanmıştır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

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