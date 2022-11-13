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Ankara Yenimahalle’de icradan satılık villa

T.C. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Ankara Yenimahalle'de 2 katlı villa icradan satılacak.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 11:26
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Ankara Yenimahalle’de icradan satılık villa

Ankara Yenimahalle’de icradan satılık villa
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara İl, Yenimahalle İlçe, ERGAZİ İMAR Mahalle 41756 Ada, 1 Parsel,taşınmaz, mevcut durum itibariye bodrum kat-zemin Kat 1 Normal Kattan oluşmaktadır. Katlar arası irtibatı sağlayan merdiven mermer kaplamalı ve trabzansız olarak yapılmıştır. Bodrum Kat: Bu katta projede belirtildiği gibi depo alanı bulunmaktadır. Normal Kat:Bu katta antre, 2 balkon, 4 oda ve 1 genel banyo ile 1 adet ebeveyn banyosu bulunmaktadır Balkonlarda kayar-katlanır alüminyum cam sistemi ile kapatılmıştır. Villa tipi boyler sistemi ile doğalgazla ısıtılmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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